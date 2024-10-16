来年１月にデビューを迎える１７人組ガールズグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」（レインツリー）のコトリ（１８）とマキ（２６）が、ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「マイダイアリー」（２０日放送スタート）に出演することが決定した。秋元康氏が総合プロデュースする同グループは、１年前の「ＩＤＯＬ３．０ＰＲＯＪＥＣＴオーディション」から誕生。昨年１２月にデビューした１１人組のＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ