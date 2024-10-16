【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の金烘均（キム・ホンギュン）第１次官は１６日午後、ソウルの同部庁舎でキャンベル米国務副長官と会談した。両氏は会談で同盟強化や北朝鮮問題への対応などについて意見を交換した。北朝鮮が韓国の無人機が平壌上空に侵入したと主張したほか、韓国とつながる南北連結道路の一部を爆破し朝鮮半島の緊張が高まっている問題について議論したとみられる。１１月の米大統領選の前後に北朝鮮が