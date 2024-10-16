ソフトバンクは16日、有原航平投手（32）ら計26選手を出場選手登録した。右足首を痛め9月17日に出場選手登録を抹消されていた近藤健介も復帰した。登録した26選手は以下の通り。投手＝津森宥紀、有原航平、岩井俊介、尾形崇斗、杉山一樹、前田純、オスナ、長谷川威展、ヘルナンデス野手＝甲斐拓也、海野隆司、川瀬晃、ダウンズ、今宮健太、牧原大成、周東佑京、栗原陵矢、山川穂高、野村勇、近藤健介、中村晃、柳田悠岐、