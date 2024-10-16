［北中米W杯アジア最終予選］日本 １−１ オーストラリア／10月15日／埼玉スタジアム2002日本代表は、10月15日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、オーストラリアと埼玉スタジアム2002で対戦。１−１のドローに終わった。試合後、出場はしなかったオーストラリアの主将マシュー・ライアンと、日本代表の久保建英、菅原由勢が旧交を温めるシーンがあった。自身がレアル・ソシエダに加入した2022年