香港中心部にある香港動植物公園で13日から14日にかけ、サル9匹が死んでいるのが見つかり、園や当局が死因を調べている。AP通信などが報じた。何らかの感染症の疑いも指摘されているという。園は14日に公式サイトに声明を出し、当局の検視結果が判明するまで哺乳動物の展示場を閉鎖すると発表した。【画像】だれが通報？警察が客に…「禁書」並ぶ香港「独立書店」静かな戦いAP通信などによると、13日にブラッザグエノンとコ