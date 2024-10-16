ＮＰＢは１６日、出場選手登録を公示した。巨人は投手１０人、野手１６人を登録した。今季終盤のメンバーに加え、立岡宗一郎外野手らが入った。現在の１軍練習参加者では西舘勇陽投手、吉川尚輝内野手、この日から合流の佐々木俊輔外野手が登録されなかった。【投手＝１０人】大勢、戸郷、赤星、ケラー、バルドナード、高梨、船迫、横川、泉、平内【野手＝１６人】小林、大城卓、岸田、湯浅、増田大、門脇、坂本、岡本和、泉口