◆セ・リーグ【出場選手登録】▽巨人大勢投手、戸郷翔征投手、赤星優志投手、ケラー投手、バルドナード投手、高梨雄平投手、船迫大雅投手、横川凱投手、泉圭輔投手、平内龍太投手、小林誠司捕手、大城卓三捕手、岸田行倫捕手、湯浅大内野手、増田大輝内野手、門脇誠内野手、坂本勇人内野手、岡本和真内野手、泉口友汰内野手、モンテス内野手、中山礼都内野手、長野久義外野手、丸佳浩外野手、立岡宗一郎外野手、オコエ瑠偉