今季限りで退任することが発表されたＪ１川崎の鬼木達監督（５０）が１６日、オンラインで会見した。２０１７年に川崎の監督に就任。同年にリーグ優勝を飾り、１８、２０、２１年と５シーズンで４回制した。ルヴァン杯１回、天皇杯２回の優勝を果たし、クラブの黄金期を築きあげた。今季リーグ戦は６試合を残して１０位。天皇杯は３回戦で敗退、ルヴァン杯は準決勝・新潟戦（９日、１３日）で２戦合計１ー６で敗れて敗退した。