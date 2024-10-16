北戴河に集まるカモメ中国・秦皇島市14日、カモメとの触れ合いを楽しむ観光客。（秦皇島＝新華社配信/邱汝泉）【新華社秦皇島10月16日】中国河北省秦皇島市北戴河区はここ数年、海洋環境の改善に取り組み、カモメの生息・繁殖地となっている。海岸ではカモメと間近で触れ合うこともできる。北戴河に集まるカモメ中国・秦皇島市14日、カモメとの触れ合いを楽しむ観光客。（秦皇島＝新華社配信/邱汝泉）北戴河に集まるカモ