欧州株まちまち、インフレ鈍化で英ＦＴ指数は上昇、独仏指数は前日の米株安を受けて下落 東京時間16:22現在 英ＦＴＳＥ100 8310.46（+61.18+0.74%） 独ＤＡＸ19436.41（-49.78-0.26%） 仏ＣＡＣ40 7443.07（-78.90-1.05%） スイスＳＭＩ 12170.04（-48.81-0.40%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:22現在 ダウ平均先物DEC 24月限42989.00（-26.00-