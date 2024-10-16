赴任地によって支給される地域手当の格差が不当だと、現職の裁判官が国を訴えた裁判が始まりました。 【写真を見る】「地域手当に格差があるのは不当」現職裁判官が裁判で訴える名古屋15％ 津6％ 16日、裁判所に入る人たちの手には「津市6％」「京都市10％」などと書かれたプラカードが。原告側の弁護団によりますと、これは裁判官に支給される「地域手当」の赴任地ごとの報酬に対しての割合です。 原告の津地方裁判所