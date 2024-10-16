酒田市日向地区で、支え合いながら農地保全などに取り組んでいる地域組織「農村RMO」のメンバーが14日、クランベリーの苗の植え付け作業を行いました。「農村RMO」は過疎化が進む中山間地域などで農業を核として住民らが支え合いながら集落の維持・運営を目指す組織です。ことし4月に発足した県内初の農村RMO、酒田市日向地区の「日向ふるさとづくり協議会」はおととい（14日）、地域の転作田を活用して国内では珍しい