「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク−日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２６選手を出場選手登録した。レギュラーシーズンを終えた翌日の５日に全選手を抹消していた。その中に近藤健介外野手の名前もあった。近藤はちょうど１カ月前の９月１６日・オリックス戦（京セラドーム大阪）で二盗を決めた際に右足首を捻挫。小久保監督は１５日のＣＳファイナル前日会見の中で「（当日）朝の状態