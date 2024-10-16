パリ五輪柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が、15日深夜放送のテレビ朝日「アスリートマッチングTVメダリスト（秘）プロフィール交換会」（火曜深夜2・54）に出演。「会いたい人」を明かした。異なる競技のメダリストが事前に作成したプロフィールを元にトークを繰り広げる本番組。今回は、パリ五輪レスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理（20）と共に登場した。金