大阪・関西万博でダイキン工業が手がける休憩所「氷のクールスポット」の内部＝16日午後、大阪市の夢洲2025年大阪・関西万博会場の暑さ対策としてダイキン工業が手がける休憩所「氷のクールスポット」が16日までに完成し公開された。格子を使った開放的な木造建築の中に、表面温度が3〜8度の「氷パネル」を設置。夏でも涼しさを感じられるよう仕上げた。定員約30人で会期中はいつでも利用できる。建物は9月末に完成し、今後は