ららアリーナ東京ベイ＝千葉県船橋市バスケットボールのBリーグは16日、今季の第1節の入場者数が、1部（B1）で前季比20.9％増の13万4951人、2部（B2）で同15.1％増の4万3396人となり、いずれも最多を更新したと発表した。バスケ人気の高まりで、Bリーグは昨季、史上最多となる452万人の観客を動員。本格アリーナの開業も続いており、B1では今季から千葉Jが約1万1千人収容の「ららアリーナ東京ベイ」（千葉県船橋市）、長崎が約