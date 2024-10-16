ANAは増加する航空貨物需要と人手不足に対応するため、デジタル化された最新の貨物保管施設を公開しました。ANAは、これまで成田空港内6カ所に分散していた貨物保管施設を新設された施設を含む2カ所に集約します。東京ドームとほぼ同じ広さを誇り、扱える貨物の量を25％増やすことが可能になりました。国内の航空会社で初めて貨物保管施設に自動搬送車を導入し、行き先ごとに荷物を振り分ける作業や運搬を自動で行います。