大分県庁 大分県内の最新の感染症動向が16日、発表されました。 県によりますと、手足口病について10月13日までの1週間に県内36の医療機関から374人の感染が報告されました。1医療機関あたりの感染者数は10.39人で、前の週と比べて3.72人増えています。これは2024年で最多の感染者数となっていて、5月から発令されている警報は現在も続いています。 また、マイコプラズマ肺炎は1医療機関あたりの感染者数は1.45人で前の週