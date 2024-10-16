ことし1月、富山市のコークスを山積みにした資材置き場で男性作業員が墜落し、意識不明となっている事故で、富山労働基準監督署はきょう、会社と現場班長の50代の男性を書類送検しました。ことし1月、富山市岩瀬池田町の資材置き場で、4メートルの高さに積まれた、石炭から作る燃料の「コークス」に雨よけシートをかけていた作業員が、コークスの周囲に設置されたコンクリートの擁壁部分およ