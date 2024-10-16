LINEヤフーコミュニケーションズ、LINEヤフーは、2024年11月10日に開催される福岡マラソン2024のOFFICIAL COMMUNICATION PARTNERとして参画します。 LINEヤフーコミュニケーションズ「福岡マラソン2024」   ■「福岡マラソン2024」開催概要・開催日： 2024年11月10日(日)※雨天決行・スタート時間： 8時20分(マラソン／ファンラン)／8時10分(車いす競技)・コース： 42.195Km(マラソン