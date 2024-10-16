日本政府観光局が１６日に発表した９月の訪日外客数（推計）は２８７万２２００人となった。前年同月比で３１．５％増となり、コロナ禍前の２０１９年同月比では２６．４％増となった。今年に入り９月までの累計では２６８８万２００人となり、前年の年間累計（２５０６万６３５０人）を上回った。 ９月は２３市場のうち韓国や台湾、インド、米国など１８市場で９月として過去最高を記録した。 出所：MINKABU PRESS