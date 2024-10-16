Snow Man 渡辺翔太、SixTONES 髙地優吾が、10月17日19時より放送の『世界！爽快！映像GP』（フジテレビ系）に出演する。 （関連：Snow Man 渡辺翔太、JO1 大平祥生ら“美”に余念がない男たちグループに“美容担当”は当たり前の時代に） 本番組は、日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで気分が爽快になる映像満載のバラエティ。渡辺、髙地をはじめとするゲストのアンミカ、後藤輝基（フット