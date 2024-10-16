ヴィッセル神戸は15日、MF井出遥也(30)に第1子となる長女が誕生したことを発表した。井出は昨季から神戸に所属。今季J1リーグ戦ではここまで19試合に出場し、1ゴールを記録している。クラブ公式サイトを通じ、「先日、第一子となる元気な女の子が誕生しました。これからより一層、家族の為にもヴィッセルの為にも頑張っていきますのでよろしくお願いします」とコメントした。