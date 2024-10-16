川崎フロンターレは16日、鬼木達監督(50)が契約満了に伴い、今季限りで退任することを発表した。現時点で後任は未定となっている。鬼木監督は選手時代に鹿島アントラーズと川崎Fでプレーし、2006年に現役を引退。2007年から川崎Fの育成年代で指導者としてのキャリアを始め、2010年にトップチームコーチ、2017年にトップチーム監督に就任した。就任1年目に川崎FをJ1初優勝に導くと、2018年に連覇を達成。2020年と2021年にもJ1