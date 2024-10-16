中国、地球観測衛星「高分１２号０５」の打ち上げに成功【新華社酒泉10月16日】中国は16日午前7時45分（日本時間同8時45分）、地球観測衛星「高分12号05」を搭載した運搬ロケット「長征4号C」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。高分12号05は主に国土調査や都市計画、道路網設計、農作物の作柄評価、防災・減災などの分野に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げ