16日の日経225オプション2024年12月限（最終売買日12月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1087枚だった。うちプットの出来高が903枚と、コールの184枚を上回った。プットの出来高トップは1万1000円の93枚（1円高5円）。コールの出来高トップは4万1000円の34枚（255円安790円）だった。 コールプット 出来高