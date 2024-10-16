16日の日経225先物は前日清算値比720円安の3万9190円で取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 41927.87円ボリンジャーバンド3σ 40607.78円ボリンジャーバンド2σ 39462.00円5日移動平均 39287.69円ボリンジャーバンド1σ 39190.00円16日先物清算値 39180.30円16日日経平均株価現物終値 39040.00円一目均衡表・転換線 38285.33円75日移動平均 38058.70