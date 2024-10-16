テレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（後11・55）が15日に放送され、サッカー日本代表の意外な一面が明らかになった。「サッカー日本代表を支えるお仕事・完全版!!」で千葉県にあるJFA夢フィールドのロッカールームが公開された。チームマネジャーは一番準備が早い選手に浅野を挙げ、「誰よりも先にここに来て準備して、ジムとかケアとかに行ったり」と説明した。また、「堂安選手とか板倉選手とか、音楽