ＪＲ北広島駅前の再開発です。ＪＲ北広島駅前に日本エスコンが建設している新たなホテルの名前が発表されました。２０２５年３月開業予定のホテルの名前は『エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前』です。日本エスコンはＪＲ北広島駅前に商業施設とホテルからなる複合商業施設を建設中です。ホテルはＪＲ北広島駅直結の地上１４階建て複合ビルの４階から１３階で、客室は１５８室だということです。ホテルの運営はエス