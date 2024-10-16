渋野日向子（25＝サントリー）が16日、韓国の坡州で17日に開幕するBMW女子選手権を欠場すると発表した。自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、「しばらく続いている身体の不調に改善がみられず、メディカルチームと相談した結果、欠場する判断となりました」と理由を説明した。上海で開催された前週のビュイックLPGAは59位。次戦は日本唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本ツアーも兼ねるTOTOジャパンクラ