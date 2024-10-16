お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（54）が15日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。人気アイドルグループのメンバーに猛つっこみを入れる場面があった。この日の放送では「令和の新人種」と題しトークを展開。「人の貴重な時間やお金や好意を薄く削ってもやもやさせる人」を「スライサー」と呼ぶことが紹介されると、男性5人組「Aぇ！group」の小島健が「僕、結構スライサー。スラ