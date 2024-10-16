ACCEL LINKは、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、インテックス大阪にて、自分達らしい妊娠や出産、育児を見つけるためのライフイベント「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2024」を開催。 ACCEL LINK「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2024」  イベント名 ： マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2024開催日 ： 2024年10月26日(土)・27日(日)会場名 ： インテックス大阪一号館協賛企業数 ： 約60社来場総定数