世界メディアサミットの来賓が中国新疆各地を訪問15日、中国（新疆）自由貿易試験区の喀什（カシュガル）エリアで記念撮影する来賓。（ウルムチ＝新華社記者/劉繇）【新華社ウルムチ10月16日】第6回世界メディアサミットが14日午前、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開幕した。会議に参加する来賓は自治区内各地を見学した。世界メディアサミットの来賓が中国新疆各地を訪問15日、新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州伊寧