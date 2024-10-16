１９９０年代に月刊誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルだった長谷川理恵（５０）と中林美和（４５）が１６日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。当時多くのモデルがたばこで空腹をしのいでいたと明かした。「ＪＪ」や「ＶｉＶｉ」を含め、当時は「赤文字系」と呼ばれる女性ファッション誌が全盛期。長谷川は、撮影合間におなかが空くと、ミルクティーなど甘い紅茶とたばこで気を紛らしていたという。「待