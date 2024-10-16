着陸の準備をする台湾軍機＝１４日、台湾・新竹市/Hwa Cheng/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）中国が１４日に台湾海峡および台湾を取り囲んで実施した陸、海、空軍の合同軍事演習で、過去最多となる戦闘機などの軍用機が活動したことが分かった。台湾国防部（国防省）が明らかにした。国防部によると、１４日から１５日にかけての２５時間の間に、台湾周辺で１５３機の中国機が検知された。そのうち１１１機の軍用機が「中間線」を越え