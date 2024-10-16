渋野日向子【坡州（韓国）共同】米女子ゴルフの渋野日向子が韓国の坡州で17日に開幕するBMW女子選手権を欠場すると発表した。インスタグラムに「しばらく続いている身体の不調に改善がみられず、メディカルチームと相談した結果、欠場する判断となりました」と理由を記した。上海で開催された前週のビュイックLPGAは59位だった。