パンダの「宝力」「青宝」、米首都動物園に到着15日、スミソニアン国立動物園に入る「宝力」と「青宝」を載せたトラック。（ワシントン＝新華社配信）【新華社ワシントン10月16日】中国から米国に貸与されたジャイアントパンダ「宝力（バオリー）」と「青宝（チンバオ）」が15日、ワシントンのスミソニアン国立動物園に到着し、10年間の米国暮らしを開始した。パンダの「宝力」「青宝」、米首都動物園に到着15日、スミソニアン国