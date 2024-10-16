全１２話の公開を終えたＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）料理サバイバルシリーズ『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』（以下、『白と黒のスプーン』）の熱気が冷めやらない。優勝者であるクォン・ソンジュン（ナポリマフィア）ら出演陣が経営する飲食店に客が殺到し、放送前は３〜５水準だったネイバー（ＮＡＶＥＲ）の「ファインダイニング」のキーワード検索量は最多（１００）を記録した。勢いに乗ってシーズン２の制作も