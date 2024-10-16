巨人は１７日からの「みやざきフェニックス・リーグ」第３クールに参加する選手を１６日、発表した。参加選手は急きょ変更になったり、選手によって参加日程が異なる場合がある。選手は以下の通り。【投手】（１２名）又木鉄平、直江大輔、山田龍聖、松井颯、京本真、千葉隆広、園田純規、戸田懐生、田村朋輝、富田龍、森本哲星、鴨打瑛二【野手】（１６名）岡田悠希、ヘルナンデス、重信慎之介、秋広優人、山瀬慎之助、中田歩