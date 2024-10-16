エスコットは、廃棄パレットをアップサイクルした再生什器のレンタルサービス「パレットデポ」により、前年比20％増のCO2排出抑制を達成。 エスコット「パレットデポ」 エスコットは、廃棄パレットをアップサイクルした再生什器のレンタルサービス「パレットデポ」により、前年比20％増のCO2排出抑制を達成しました。■サービスの特徴このサービスは工場や倉庫で不要となった廃棄パレットを買取り、再生して、アップサイ