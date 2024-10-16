bout Vintageは、ブランド初となる手巻き時計のコレクション『1968 Mechanical』を10月16日(水)日本時間19時から販売中です。 bout Vintage『1968 Mechanical』 bout Vintageは、ブランド初となる手巻き時計のコレクション『1968 Mechanical』を10月16日(水)日本時間19時から販売中。 ■創業10周年で自社初の手巻き時計「金庫で保管される程の価値のある腕時計を、良心的な価格で製作する」という時計愛好家のセバ