韓国時代劇ドラマ『根の深い木〜世宗大王の誓い〜』（2011年）が、CSホームドラマチャンネルであす17日から放送される。【動画】ハングル誕生をめぐるミステリー『根の深い木』予告編同作は、朝鮮王朝最高の天才君主・世宗大王時代を舞台に、 で、今なお韓流史劇の最高傑作との呼び声が高い。『浪漫ドクター キム・サブ』などのハン・ソッキュが世宗イ・ドにふんし、SBS演技大賞を受賞。『チュノ〜推奴〜』などのチャン・ヒ