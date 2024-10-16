女子ゴルフの渋野日向子が１６日、出場予定だった米ツアーのアジアシリーズ第２戦、ＢＭＷ選手権（１７日開幕、水原バレーＣＣ）を欠場すると発表した。同日、渋野のマネジャーが自身のインスタグラムのストーリーズに渋野のメッセージを投稿。「アジアシリーズが続く中、今週は韓国に来ていますがしばらく続いている身体の不調に改善がみられずメディカルチームと相談した結果今週のＢＭＷ選手権を欠場する判断となりまし