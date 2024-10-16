観光庁が１６日発表した２０２４年７〜９月期の訪日外国人の消費額（速報）は、１９年同期比６４・８％増の１兆９４８０億円だった。１〜９月の合計で５・９兆円となり、２３年の年間累計（５・３兆円）を早くも上回って過去最高となった。高止まりしている宿泊費が全体を押し上げた。また、中国人旅行客の回復に伴って、買い物代の割合も高まった。一方、日本政府観光局が１６日発表した９月の訪日外国人客数（推計値）は２