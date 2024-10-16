モスフードサービスが展開する「モスバーガー」は10月22日午前10時から、店舗で受け取れる冷凍の「モスライスバーガー4個セット」のネット注文受付を開始する。ネット注文限定で予約販売する商品。モスバーガー 「モスライスバーガー4個セット(冷凍)」予約受付開始 【関連記事】無印良品、冷凍食品の新シリーズ『ライスバーガー』3種「プルコギ」「ガパオ」「ルーローハン」発売“いい肉の日”の11月29日に向けた商品で、店舗での