Shiho Tanaka［東京１６日ロイター］ - 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が１６日に発表した９月の訪日外国人客数は２８７万２２００人と前年同月⽐で３１．５％増となった。コロナ禍前の２０１９年同月比では２６．４％増。今年１月から９月までの累計で、すでに昨年の年間累計を上回った。９月の訪日外国人客数は、８カ月連続で同月として過去最高を記録した。日本への航空機増便により、連休があった韓国や中国のほか