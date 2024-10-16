政治家が高齢者ばかりに目を向け若者を蔑ろにするのはなぜなのか。元大阪府知事の橋下徹さんは「政治家が大切にしているのは、『選挙に行く有権者』だ。高齢者の約7割は投票するけれど、若年層は3割程度しか投票しない現状では高齢者に視線が向いて当然である」という――。※本稿は、橋下徹『13歳からの政治の学校』（PHP新書）の一部を再編集したものです。■国民全員を見れるわけではない高齢者の約7割は投票するけれど、若年層