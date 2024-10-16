【モデルプレス＝2024/10/16】4人組お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加が10月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。美 少年の岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）が主演を務めるミュージカルを絶賛した。【写真】美 少年・岩崎「ニュージーズ」初日の様子◆田辺智加、友人が当てたチケットで岩崎大昇主演のミュージカルを鑑賞田辺は「友達がチケット当選したので、美少年の大昇君のニュージーズ観に行きました！」と書き出