コンパクトSUV市場に後発で登場した新型フロンクスとは2024年10月16日にスズキは新型「フロンクス」を発表しました。同時には東京都内で発表会が行われましたが、どのような内容だったのでしょうか。スズキの「小さなクーペSUV」こと新型「フロンクス」発表「扱いやすいクーペスタイルSUV」をコンセプトとした新型フロンクス。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「小さな高級SUV」です（69枚）外観は、流麗なクー