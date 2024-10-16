ネコおやじ(@nekooyazi4231)さんの家庭では、6歳の息子・もん吉くんに、に条件付きでお小遣いをあげることに決めたそう。家のお手伝いをしたらお小遣いをあげることにした結果、一生懸命お手伝いをするもん吉くん。お小遣い制度は、もん吉くんにどんな変化をもたらしたのでしょうか？ ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekooyazi4231 ©nekooyaz